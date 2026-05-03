Meli mpya ya Uhuru itazinduliwa kutoka Uturuki

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al Jazeera, vyanzo vya Kizayuni vikiripoti kuanza kwa kuzinduliwa kwa meli mpya ya kuvunja kuzingirwa kwa Gaza, vimeripoti kwamba jeshi la wanamaji la utawala wa Kizayuni linajiandaa kukabiliana na meli nyingine ya wafuasi wa Wapalestina ambao watasafiri kutoka Uturuki.

Ijumaa jioni, ndege ya kibinafsi iliyokuwa imebeba wanaharakati 59, ikiwemo raia 18 wa Uturuki kutoka "Meli ya Kimataifa ya Samoud" iliyoshambuliwa na Israel katika maji ya kimataifa ya Bahari ya Mediterania ikiwa njiani kuvunja kuzingirwa kwa Gaza, ilitua katika uwanja wa ndege wa Istanbul. Mara tu baada ya kuwaswa kwao, vyombo vya habari vilichapisha taarifa za baadhi ya wanaharakati ambamo walisisitiza kuwa maandalizi yanaendelea kwa ajili ya kuandaa meli mpya yenye jumla ya meli 100 hadi 150 zitakazokusanywa katika bandari za Uturuki.