Mwakilishi wa Iraq: Marekani inazuia vikosi vyetu kupata silaha mpya

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Maaloomah, Miqdad al-Khafaji, mbunge wa bunge la Iraq, alisisitiza kuwa sababu mojawapo inayozuia vikosi vya usalama kuruhusiwa kutekeleza jukumu lao kuu la kuilinda nchi ni kuwepo kwa wanajeshi wa Marekani na washirika wao nchini Iraq.

Aliongeza: Baadhi ya kambi na ngome za Marekani bado hazijahamishwa, na upande wa Marekani unatawala anga ya Iraq.

Al-Khafaji alibainisha: Uvunjaji huu wa sheria unadhoofisha uwezo wa ulinzi wa nchi, na hatimaye vikosi vya usalama haviwezi kujipatia mifumo mipya ya ulinzi wa anga na kupambana na ndege zisizo na rubani.

Alisema: Serikali mpya lazima ichukue hatua madhubuti za kumaliza uwepo wa wanajeshi wa kigeni nchini.