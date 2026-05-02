Uwanja wa vita na diplomasia vinafanya kazi kukomboa mzingiro wa baharini

Fadhassein Maleki katika mahojiano alisisitiza umuhimu wa kuchukua hatua muhimu kukabiliana na mzingiro wa baharini wa Marekani na akasema: Mashambulizi ya baharini au mzingiro wa baharini ni mbinu; lengo la adui ni kuweka Iran katika hali ya kutofanya kitu, ili kwenye meza ya mazungumzo watekeleze matakwa yao.

Adui baada ya kushindwa katika mapigano ya ardhini, angani na baharini, anatarajia kutumia mbinu hii kufidia kushindwa kwake. Kwa bahati nzuri, vikosi vyetu vya silaha vinafahamu kabisa tishio hili na mbinu za kuliondoa. Timu ya mazungumzo na viongozi wakuu pia wanafuatilia hali kwa uangalifu.

Lazima tuwe waangalifu hasa, kwani usalama na uangalizi wa Mlango wa Hormuz ni jukumu la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Bila shaka nchi kama Oman zina jukumu, lakini hatimaye udhibiti wa eneo hili uko mikononi mwa Jamhuri ya Kiislamu.

Hata kama mbinu ya mzingiro wa baharini ya adui itashindwa, adui hakika atatafuta njia nyingine za kutudhuru. Iran imeshinda vitani na ina mkono wa juu kwenye mazungumzo.

Iran imeshinda katika nyanja mbalimbali na adui amedhalilishwa sana. Hata wakati timu ya mazungumzo ya Iran ilipofanya mazungumzo huko Islamabad, tulionyesha kuwa hatukubali kufanya mazungumzo katika hali zisizofaa. Katika duru ya pili ya mazungumzo ya Islamabad, hatukuhudhuria – jambo ambalo lilikuwa ni fedhiha kubwa kwa Marekani.

vikosi vya baharini vya Jeshi na Sepah vinachunguza na kudhibiti hali kwa mgawanyiko wa kazi na uratibu sahihi. Wakati huo huo, tunapaswa kwa njia za kisiasa na kidiplomasia kushirikiana na nchi fulani ili usafiri wa meli ufanyike kama tunavyotaka.