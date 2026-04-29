The Guardian: Kushindwa kuamini Trump ni kizuizi kikuu katika maendeleo ya mazungumzo

Kulingana na vyombo hivi vya habari, Vance, ambaye alikuwa mkosoa wa maji ya "mashambulizi ya milele" ya Marekani na alieleza imani zake za kidini waziwazi, sasa amekwaa katika mgogoro kama mshauri mkuu wa serikali ya Donald Trump katika mazungumzo. Katika mkutano wa wafuasi wa Trump ukiwemo Vance, mwandamanishi alieilia "Yesu Kristo haishi mauaji ya kikabila," alionyesha vipimo vya changamoto hiyo.

The Guardian, ikirejelea ombi wazi la Iran la kuwa Vance akiwa kileleni kwenye timu ya mazungumzo ya Marekani, ilileta ukweli kwamba Tehran anamwona Steve Witkoff na Jared Kushner kama wasiowaminika kwa kuwa wanaelekea Israel na Netanyahu na pia historia ya mashambulizi baada ya mazungumzo ya awali. Kwa upande mwingine, Vance anachukuliwa kama chaguo linaloweza kuwa na uaminifu zaidi kwa Iran.

Vyombo vya habari vya Uingereza vilieleza: Changamoto kuu kwa Vance ni kuwashawishi timu ya mazungumzo ya KIran yenye uongozi wa Mohammad Bagher Ghalibaf kuamini uaminifu wa Donald Trump; jambo linaloonekana kuwa vigumu sana baada ya mtandao wa maelezo ya Trump na daawa ya ushindi wa mapema.

The Guardian, kwa kutaja wataalamu, ilisema kwamba kushindwa kuamini kwa mtu binafsi Trump, sio tofauti za ndani, ndizo kizuizi kikuu katika maendeleo ya mazungumzo, na Vance lazima ashinde kizuizi hicho.