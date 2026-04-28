Mpinja mpya wa Netanyahua amefichuka; changamoto ngumu katika uchaguzi ujao

Kulingana na ripoti ya habari Mehr kupitia Al Jazeera, matokeo ya utafiti mpya wa maoni katika eneo lililochukuliwa baada ya kuanzishwa kwa muungano mpya katika serikali ya Zionisti na vyama vya Naftali Bennett na Yair Lapid, waziri mkuu wa zamani wa serikali hiyo, unaonyesha kuwa muungano huu mpya wa kijiometri unaoitwa "Pamoja" umezidi chama cha Likud chenye viongozi wa Netanyahua.

Kulingana na ripoti hiyo, Netanyahua amekabiliwa na mlinganyo wa uchaguzi mgumu. Kambi yake haitakuwa na wengi wa kura katika uchaguzi ujao.

Utangulizi wa muungano mpya na Bennett na Lapid wa kushiriki katika uchaguzi ujao katika eneo lililochukuliwa na kuunda chaguo la kisiasa mbadala la kupingana na Netanyahua na kumtoa madarakani.