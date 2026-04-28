Vita dhidi ya Iran vimeweka changamoto katika uhakikishaji wa vifaa vya msingi vya petrokemikali nchini Japan

Kulingana na ripoti ya Abna kupitia Ryanoosti, Umoja wa makampuni ya viwanda vya chakula na rejea nchini Japan umeeleza kuwa, kwa sababu ya vita dhidi ya Iran, takriban asilimia 44 ya makampuni ya Japan wamepatikana na matatizo katika uhakikishaji wa naftha, chakula cha petrokemikali na vifaa vya msingi vya uzalishaji wa plastiki.

Serikali ya Japan imetangaza kuwa nchi hiyo ina hifadhi za kutosha za naftha kwa miezi minne tu.

Uvamizi wa Marekani na serikali ya Zionisti dhidi ya ardhi ya Iran umesababisha usumbufu katika upita kwa meli kupitia Mzinga wa Hormuz. Hii imeleta usumbufu katika minyororo ya ugavi wa bidhaa nyingi duniani, ikiwa ni pamoja na bidhaa za petrokemikali, mbolea za kikemia, nishati na mafuta.