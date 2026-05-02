Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, gazeti la Marekani Wall Street Journal liliripoti kwamba ndege zisizo na rubani za Iran zimethibitisha ufanisi wao dhidi ya mfumo wa THAAD wa Marekani.

Katika ripoti hii imeelezwa kwamba, jambo hili kwa uwezekano mkubwa litavutia umakini wa Urusi.

Wall Street Journal liliongeza kwamba rada za mfumo wa THAAD zilipotea wakati wa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Iran dhidi ya Jordan na Umoja wa Falme za Kiarabu. Katika ripoti hiyo pia imeelezwa kwamba vita dhidi ya Iran vimeipa China, Urusi na Korea Kaskazini fursa adimu ya kujua mapungufu ya jeshi la Marekani.

Inafaa kukumbuka kwamba ripoti kuhusu uharibifu uliofanyika kwenye nyadhifa za Marekani katika eneo hilo zinaendelea kuchapishwa kidogo kidogo na vyombo vya habari vya kimataifa chini ya ukandamizaji mkubwa wa habari uliowekwa kwa vyombo hivyo.

Hapo awali, "Defense Security Asia" katika ripoti yake ilifichua kwamba ndege ya kivita ya Iran aina ya F-5 ilifanikiwa kulipua kambi ya Marekani nchini Kuwait licha ya kuwepo kwa mifumo ya makombora ya Patriot, migomo ya masafa mafupi na ulinzi wa kisasa wa rada unaoendelea.