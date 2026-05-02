Kupanda kwa kasi kwa bei ya nishati baada ya vita dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa mwandishi wa ABNA kwa kunukuu Shirika la Fedha la Kimataifa, masoko ya nishati ya dunia mwezi Machi 2026 yalikumbwa na mshtuko mkubwa zaidi wa bei ndani ya miaka miwili iliyopita – tukio ambalo limegeuza kabisa mwelekeo wa kushuka kwa bei kuanzia Januari 2025 hadi Januari 2026.

Kulingana na takwimu za Shirika la Fedha la Kimataifa, kabla ya kuanza kwa uvamizi wa kijeshi wa Marekani na Israel dhidi ya Iran, bei za nishati zilikuwa kwenye mwelekeo wa kushuka, hivyo bei ya gesi asilia Ulaya Januari 2026 ilifikia kiwango cha chini kabisa katika miaka miwili iliyopita. Pia bei ya petroli Marekani Januari 2026 ilikuwa imeshuka ikilinganishwa na 2025.

Hata hivyo, kuanzia mwishoni mwa Februari na mapema Machi 2026, bei za nishati katika sehemu mbalimbali za dunia zilikabiliwa na ongezeko kubwa la ghafla.

Chati za Shirika la Fedha la Kimataifa zinaonyesha kuwa fahirisi ya bei ya gesi asilia Asia ambayo kabla ya kuanza kwa vita ilikuwa karibu 70 (katika fahirisi hii, nambari 100 inawakilisha bei ya nishati Januari 2025), mwezi Machi iliongezeka hadi karibu 149 – jambo linaloonyesha ukuaji wa bei ya gesi asilia katika nchi za Asia kwa karibu asilimia 114. Pia bei ya petroli Marekani iliongezeka kwa karibu asilimia 40 kwa kuanza kwa vita dhidi ya Iran.

Kulingana na ripoti ya Shirika la Fedha la Kimataifa, ongezeko la bei ya nishati linaweza kupunguza kasi ya ukuaji wa uchumi wa dunia na kuwabana watumiaji katika nchi mbalimbali. Taasisi hiyo imeonya kwamba ikiwa migogoro itaendelea Mashariki ya Kati, bei za nishati zinaweza kupanda zaidi na uchumi wa dunia ungekabiliwa na uharibifu mkubwa zaidi.