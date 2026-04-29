Jarida la Kizayuni: Bandari ya Eilat bado inalipa gharama ya misile ya Yemen

Kalalist ilisisitiza katika ripoti yake kwamba kusukuma wauagizaji kukimbia Bab el-Mandab kunawezesha gharama kubwa kwenye bandari ya Eilat, kwa sababu wanahitaji kwenda bandari ya Aqaba nchini Jordan na kisha kuhamisha bidhaa zilizouagizwa kwa meli maalum za usafirishaji wa magari hadi Eilat.

Huku idadi ya magari yaliyoingia katika ardhi zilizochukuliwa kupitia bandari ya Eilat tangu mwanzo wa mwaka 2026 ikiwa ndogo sana ikilinganishwa na kipindi kinalofanana mwaka uliopita, jarida hili la Kizayuni liliita tukio hilo mafanikio, kwa sababu bandari ya Eilat ilizuiliwa kabisa hapo awali.

Jarida hili limesisitiza kwamba kuzunguka Eilat kunagharimu gharama ambazo rejimhi ya Kizayuni inalipia sasa. Kwa sababu hiyo, wataalamu wa sekta hii wanasema kwamba suluhisho hili ni la muda.

Jarida hili linaongeza kwamba bandari ya Eilat, ambayo ilikuwa inafanya faida ya milioni 212 za Shekeli kwa mwaka, sasa inapoteza milioni 5 za Shekeli kwa mwezi kutokana na kuzunguka Yemen. Mwenendo huu unaonyesha kwamba equation ambayo Yemen imeweka kwa adui bado inaathiri adui, kwa sababu licha ya utulivu uliopatikana baada ya kusainiwa kwa mkataba wa amani wa Gaza mwishoni mwa mwaka uliopita, hasara za Tel Aviv katika Eilat bado zinaendelea.