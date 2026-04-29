  1. Home
  2. special-issue
  3. Asia

Jarida la Kizayuni: Bandari ya Eilat bado inalipa gharama ya misile ya Yemen

29 Aprili 2026 - 14:15
News ID: 1807773
Source: ABNA
Jarida la Kizayuni: Bandari ya Eilat bado inalipa gharama ya misile ya Yemen

Jarida la kiuchumi la rejimhi ya Kizayuni limeandika kwamba bandari ya Eilat bado inakabiliwa na vikwazo vikubwa katika uagizaji kutokana na mashambulizi ya misile na inajaribu kurekebisha vikwazo hivi kupitia njia mbadala. Kulingana na ripoti ya Abna, kwa kutaja Al-Masirah, jarida la Kizayuni "Kalalist" limesahihisha kwamba bandari ya Eilat ya rejimhi ya Kizayuni bado inakumbana na madhara na vikwazo vikubwa katika uagizaji na imejitahidi kutumia njia mbadala kupitia Bahari ya Aqaba. Kulingana na ripoti hiyo, kampuni za usafirishaji wa baharini bado zinajitahidi kupita Bahari ya Bab el-Mandab licha ya kusimamisha operesheni za kijeshi dhidi ya rejimhi ya Kizayuni kwenye ukanda wa Yemen na Iran.

Kalalist ilisisitiza katika ripoti yake kwamba kusukuma wauagizaji kukimbia Bab el-Mandab kunawezesha gharama kubwa kwenye bandari ya Eilat, kwa sababu wanahitaji kwenda bandari ya Aqaba nchini Jordan na kisha kuhamisha bidhaa zilizouagizwa kwa meli maalum za usafirishaji wa magari hadi Eilat.

Huku idadi ya magari yaliyoingia katika ardhi zilizochukuliwa kupitia bandari ya Eilat tangu mwanzo wa mwaka 2026 ikiwa ndogo sana ikilinganishwa na kipindi kinalofanana mwaka uliopita, jarida hili la Kizayuni liliita tukio hilo mafanikio, kwa sababu bandari ya Eilat ilizuiliwa kabisa hapo awali.

Jarida hili limesisitiza kwamba kuzunguka Eilat kunagharimu gharama ambazo rejimhi ya Kizayuni inalipia sasa. Kwa sababu hiyo, wataalamu wa sekta hii wanasema kwamba suluhisho hili ni la muda.

Jarida hili linaongeza kwamba bandari ya Eilat, ambayo ilikuwa inafanya faida ya milioni 212 za Shekeli kwa mwaka, sasa inapoteza milioni 5 za Shekeli kwa mwezi kutokana na kuzunguka Yemen. Mwenendo huu unaonyesha kwamba equation ambayo Yemen imeweka kwa adui bado inaathiri adui, kwa sababu licha ya utulivu uliopatikana baada ya kusainiwa kwa mkataba wa amani wa Gaza mwishoni mwa mwaka uliopita, hasara za Tel Aviv katika Eilat bado zinaendelea.

Your Comment

You are replying to: .
captcha