Ungamo la Trump: Tunafanya kama maharamia

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Donald Trump, Rais wa Marekani, katika hotuba yake huko Florida akirejelea wizi wa meli za mafuta za Iran na Pentagon alikiri: Tulichukua meli, mizigo na mafuta; hiyo ni biashara yenye faida kubwa. Sisi ni kama maharamia.

Jeshi la Marekani hadi sasa limeiba meli kadhaa za biashara na za mafuta za Iran. Jamhuri ya Kiislamu imetangaza kwamba vitendo hivi vya Washington vitajibiwa.

Pentagon ina historia ndefu ya uharamia, na hapo awali ilikuwa imenyakua meli kadhaa za mafuta za Venezuela katika maji ya kimataifa.

Ungamo la Trump la uharamia au hata utekelezaji wa uhalifu wa kivita dhidi ya ustaarabu unaonyesha kwamba maafisa wa Marekani hawazingatii maadili hata katika kauli mbiu au matamshi tu.