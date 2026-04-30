Admiral wa Iran: Mawazo ya adabu ya siku 3 yamekuwa mchezo wa kijeshi

Kulingana na ripoti ya taasisi ya habari Abna, Amir Deryadar "Shahram Irani" mkuu wa nguvu ya bahari ya jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika programu ya runinga, akieleza hesabu mbaya za adabu dhidi ya Iran alisema: Adabu ilifikiri katika muda mfupi zaidi inayowezekana, kwa mfano siku 3 hadi wiki 1, itafikia matokeo katika vita dhidi ya Iran, na mawazo haya yamekuwa mchezo katika vyuo vikuu vya kijeshi.

Aliongeza kwa kusema katika vita vya tatu vya lazima, adabu ilijiruhusu kufika karibu na Iran kutoka baharini na kutumia vituo vya misile katika vitengo vinavyoelea, aliongeza: Nguvu ya bahari ya jeshi ilifanya operesheni 7 za misile dhidi ya meli ya Abraham Lincoln, na Marekani kwa muda mrefu haikuweza kuwasha ndege zake na kufanya operesheni ya hewa.

Deryadar Irani aliendelea: Marekani ililazimika kufanya marekebisho na kuongeza idadi ya zaidi ya vituo vya misile; yaani, vimeleta vituo vingi vya misile kwenya uwanja, hata hivyo wameamka.

Mkuu wa nguvu ya bahari ya jeshi akieleza udhibiti wa Mlango wa Hormuz alithibitisha: Tumeziba Mlango wa Hormuz kutoka Bahari ya Kiarabu, na kama wanakaribia zaidi, tutafanya operesheni ya kijeshi haraka.

Alisisitiza azma ya vijana wa kupigania malipo kwa kusema: Sisi hatuna ndoto ya kuchukua hatua isipokuwa tukawa na damu ya mwisho.

Deryadar Irani katika sehemu nyingine ya maneno yake akieleza uwezo mpya wa nguvu ya bahari ya jeshi, alionyoa: Hivi karibuni, lazima utawiona silaha kutoka kwetu ambayo watu wengi wameogopa sana na iko karibu na masikio yao! Ninatumai wasikate misuli!