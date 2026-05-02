Demokrasi wameuita hoja ya Trump kuhusu kumalizika kwa vita dhidi ya Iran kuwa upuuzi

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, gazeti la Uingereza The Guardian katika ripoti yake liliandika: Demokrasi katika Bunge la Marekani wameuita mdai wa Donald Trump kuhusu "kuisha kwa uhasama na Iran" kuwa "upuuzi".

Gazeti hili la Magharibi liliongeza: Demokrasi katika Seneti ya Marekani wameukataa kwa uwazi mdai wa Trump kuhusu kumalizika kwa vita na Iran; mdai huu ulikuwa umetolewa katika barua rasmi ambayo Rais aliwatumia wenyeviti wa Seneti na Baraza la Wawakilishi Ijumaa.

Trump aliandika katika barua hii: Tangu Aprili 7, 2026 hakujawa na makabiliano ya risasi kati ya vikosi vya Marekani na Iran. Uhasama ulioanza Februari 28, 2026 umekwisha.

The Guardian liliandika: Hii ni wakati vita ambavyo anadai kuwa Marekani ilivishinda katika saa yake ya kwanza vinaendelea na mizingiro ya pande zote kati ya Iran na Marekani katika Ghuba ya Uajemi.

Chuck Schumer, kiongozi wa wachache wa Demokrasi katika Seneti, alipojibu barua ya Trump alisema: Maneno haya ni upuuzi. Vita hivi ni haramu, na kila siku wanachama wa Republican wanapovikubali na kuruhusu hali hii iendelee, maisha zaidi yanawekwa hatarini, ghasia zinaenea, bei zinaongezeka, na gharama ya maisha ya Wamarekani inakuwa kubwa.