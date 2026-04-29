Ukimya dhidi ya uhalifu wa Marekani nchini Yemen, umesababisha maafa ya Minab

Shirika hilo lilitangaza katika tarehe ya kumbukumbu ya uhalifu huo katika ripoti yake: Mwaka mmoja baada ya shambulio la anga la damu la Marekani kwenye kituo cha wakimbizi huko Saada katika kaskazini-magharibi mwa Yemen, hakuna maendeleo yanayoonekana katika kufikia haki na fidia, huku wakiishi bado wakikabiliwa na maumivu makubwa ya kimwili na kiakili.

Shirika hilo liliongeza: Amnesty International inaitaka Marekani kuchunguza shambulio la anga la tarehe 28 Aprili 2025, ambalo limesababisha kifo na majeruhi wa wakimbizi wa Kiafrika waelfu, na linalotaja kama uhalifu wa vita.

Taarifa hiyo ilisisitiza kwamba shirika hilo limewakutanisha na wakimbizi 6 wa shambulio la Marekani mwezi huu, ambao wameeleza maelezo ya gharama za kibinadamu zilizobebwa.

Shirika hilo liliongeza: Serikali ya Marekani katika kipindi cha urais wa Donald Trump, badala ya kuchukua hatua za kuaminika kuhakikisha uwajibikaji, uchunguzi bora na wa haraka, au kutoa fidia kwa raia waliojeruhiwa, imeharibu hatua na mitambo iliyoundwa ili kuzuia madhara kwa raia kutokana na operesheni za kijeshi za Marekani nje ya nchi.

Shirika hilo liliangazia uhalifu wa vita wa Marekani katika shambulio la shule ya wasichana wa Minab wakati wa vita vya 40 vilivyowekwa dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na kuisisitiza kwamba Marekani katika kipindi cha urais wa Trump, ilifanya uhalifu mwingine wa ajabu zaidi, na miezi 11 baada ya kumalenga kituo cha wakimbizi huko Saada, ilifanya shambulio la anga halali la shule moja huko Minab, Iran, ambapo watu 168, ikiwa ni pamoja na watoto 120, wamepoteza maisha.