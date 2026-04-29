Ukimya dhidi ya uhalifu wa Marekani nchini Yemen, umesababisha maafa ya Minab

29 Aprili 2026 - 14:16
News ID: 1807774
Source: ABNA
Amnesty International imetangaza kwamba ukimya dhidi ya shambulio la misile la Marekani kwenye kituo cha wakimbizi wa Kiafrika, kumesababisha uhalifu mkubwa zaidi wa Marekani, ikiwa ni pamoja na shule ya Minab nchini Iran. Kulingana na ripoti ya Abna, kwa kutaja Al-Masirah, Amnesty International imefungua tenya kesi ya uhalifu wa ajabu ambao Marekani alifanya mwaka uliopita kwa kumalenga kituo cha wakimbizi wa Kiafrika huko Saada, na kusababisha kifo na majeruhi wa zaidi ya watu 120.

Shirika hilo lilitangaza katika tarehe ya kumbukumbu ya uhalifu huo katika ripoti yake: Mwaka mmoja baada ya shambulio la anga la damu la Marekani kwenye kituo cha wakimbizi huko Saada katika kaskazini-magharibi mwa Yemen, hakuna maendeleo yanayoonekana katika kufikia haki na fidia, huku wakiishi bado wakikabiliwa na maumivu makubwa ya kimwili na kiakili.

Shirika hilo liliongeza: Amnesty International inaitaka Marekani kuchunguza shambulio la anga la tarehe 28 Aprili 2025, ambalo limesababisha kifo na majeruhi wa wakimbizi wa Kiafrika waelfu, na linalotaja kama uhalifu wa vita.

Taarifa hiyo ilisisitiza kwamba shirika hilo limewakutanisha na wakimbizi 6 wa shambulio la Marekani mwezi huu, ambao wameeleza maelezo ya gharama za kibinadamu zilizobebwa.

Shirika hilo liliongeza: Serikali ya Marekani katika kipindi cha urais wa Donald Trump, badala ya kuchukua hatua za kuaminika kuhakikisha uwajibikaji, uchunguzi bora na wa haraka, au kutoa fidia kwa raia waliojeruhiwa, imeharibu hatua na mitambo iliyoundwa ili kuzuia madhara kwa raia kutokana na operesheni za kijeshi za Marekani nje ya nchi.

Shirika hilo liliangazia uhalifu wa vita wa Marekani katika shambulio la shule ya wasichana wa Minab wakati wa vita vya 40 vilivyowekwa dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na kuisisitiza kwamba Marekani katika kipindi cha urais wa Trump, ilifanya uhalifu mwingine wa ajabu zaidi, na miezi 11 baada ya kumalenga kituo cha wakimbizi huko Saada, ilifanya shambulio la anga halali la shule moja huko Minab, Iran, ambapo watu 168, ikiwa ni pamoja na watoto 120, wamepoteza maisha.

