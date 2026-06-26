Kupita kwa usalama katika Mlango wa Hormuz hakuhakikishiwi bila kuzingatia maslahi ya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA, Kazem Gharibabadi, Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa masuala ya kisheria na kimataifa, alichapisha ujumbe katika moja ya mitandao ya kijamii akisema: Kupita kwa usalama katika Mlango wa Hormuz hakuhakikishiwi kwa mikataba isiyo wazi, njia sambamba, au kufanya maamuzi bila kuzingatia maslahi ya Iran kama nchi ya pwani.

Alisisitiza kwamba mfumo wowote halali lazima uwe msingi wa uratibu na Iran na masharti ya kifungu cha 5 cha Mkataba wa Mwaelewa wa Islamabad, vinginevyo matokeo yatakuwa kusimamishwa kwa njia sambamba iliyowekwa.