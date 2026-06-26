Utulivu wa Waarabu katika ufuo wa Ghuba ya Uajemi unatokana na usimamizi wa Iran kwenye Mlango wa Hormuz.

Kwa mujibu wa shirika la habari la Ahl al-Bayt (ABNA), Ali Akbar Velayati alichapisha ujumbe kwenye mitandao ya kijamii kuhusu taarifa ya pamoja ya Marekani na Baraza la Ushirika la Ghuba ya Uajemi, na akaandika:

Utulivu wa leo wa Waarabu katika ufuo wa Ghuba ya Uajemi unatokana na usimamizi wa karne nyingi wa Iran kwenye mshipa muhimu wa Mlango wa Hormuz. Magharibi haijaleta chochote kwa eneo hili isipokuwa ukatili na uporaji.

"Wakazi wa pembezoni na watoto waliokomaa kisiasa wa eneo hili" wasifurahishwe na taarifa zilizoagizwa, na wajue: uhai wenu ni kuchukua makombo kutoka kwenye meza hii.

Katika kupanga upya milinganyo mikubwa, wale wadogo wa pembezoni hawana nafasi mezani; wataondolewa, na uhai wao wa kimkakati unategemea kiwango cha uvumilivu wa Tehran.