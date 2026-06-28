Operesheni madhubuti ya makombora na ndege zisizo na rubani za Sepah katika kukabiliana na uvamizi wa Marekani

Kwa mujibu wa shirika la habari la "Abna", Ofisi ya Mahusiano ya Umma ya Sepah kwa taarifa yake imethibitisha jibu kali la vikosi vya majini na anga-na-nafasi dhidi ya uvamizi wa hivi karibuni wa Marekani na kusisitiza: "Kuanzia sasa, meli zinazokiuka sheria zitaangaliwa kwa ukali zaidi kuliko awali, na uvamizi wowote unaoweza kutokea kutoka kwa adui, kwa kisingizio chochote, hata kama ni dhidi ya malengo yasiyo muhimu kama vile jana usiku na usiku wa leo, utapata jibu lenye kuvunja moyo. Adui ajue kwamba kuvunja mapatano ya kusitisha vita ni kinyume cha kifungu cha 1 cha mkataba wa Islamabad na kutasababisha kusimamishwa kabisa kwa michakato yote."