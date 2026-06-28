Madai ya Netanyahu: Serikali ya Beirut ilikubali kuwepo kwetu kusini mwa Lebanon

Kwa mujibu wa shirika la habari la "Abna", Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, alidai: "Israel na Lebanon zimefikia makubaliano ya kuanzisha maeneo mawili ya usalama kwa ajili ya utekelezaji wa majaribio wa mpango wa kuwakomboa silaha Hezbollah."

Netanyahu "alifichua" makubaliano ya serikali ya Beirut juu ya uvamizi wa Lebanon na akasema: "Marekani na Lebanon zimekubaliana na kuendelea kuwepo kwetu katika eneo la usalama kusini mwa Lebanon."

Akiendeleza madai yake, aliongeza: "Tumefikia mfumo wa makubaliano unaoweza kusababisha kukomesha mzozo na Lebanon."

Netanyahu alidai kwamba makubaliano haya ni matokeo ya mapigo yaliyopigwa Hezbollah.

Akiendelea na vitisho vyake dhidi ya upinzani wa Lebanon, alidai: "Tunaendelea na uharibifu wa miundo msingi ya Hezbollah kusini mwa Lebanon, na bado kuna kazi nyingi zilizobaki."

Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, ambaye amegeukia Marekani kukabiliana na mashambulizi ya Hezbollah, aliendelea kudai: "Tumeharibu takriban asilimia 90 ya ghala za makombora za Hezbollah."

Aliongeza: "Tunadhibiti eneo la Shaqif kusini mwa Lebanon na tutabakia pale."

Netanyahu alidai: "Nimewaelekeza wanajeshi wa Israel kuwa na uhuru wa kuchukua hatua dhidi ya tishio lolote nchini Lebanon."

Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni aliendelea na madai yake: "Nimepinga jitihada zozote za kulazimisha kuondoka kwa wanajeshi wa Israel kutoka Lebanon, na sasa Washington na Beirut zinawaambia Tehran kwamba jambo hili halihusiani nao."

Akijipa sifa, alidai: "Makubaliano na Lebanon yanaweza kuwa makubaliano ya amani."

Netanyahu alidai: "Makubaliano haya yataimarisha nguvu ya Israel na Lebanon na kudhoofisha nguvu ya Iran na Hezbollah."