Uvamizi mpya wa Marekani dhidi ya Iran na kuvunja mapatano ya kusitisha vita kwa amri ya moja kwa moja ya Trump

Kwa mujibu wa shirika la habari la "Abna" kwa kurejelea Axios, afisa mmoja wa Marekani, akithibitisha uvunjaji wa tena wa mapatano ya kusitisha vita na Washington, alidai: "Jeshi la Marekani lilifanya mashambulizi dhidi ya malengo nchini Iran kwa kujibu shambulizi la Iran la Jumamosi dhidi ya meli ya mafuta ya kibiashara."

Pia CENTCOM imethibitisha rasmi uvamizi huu.

Kamandi Kuu ya Marekani kwa Mashariki ya Kati (CENTCOM) ilitangaza kwamba wanajeshi wa Marekani kwa amri ya moja kwa moja ya Donald Trump wamefanya mashambulizi zaidi dhidi ya malengo mengi katika ardhi ya Iran.

Taasisi hii ya Marekani ilidai kwamba mashambulizi haya yalifuata shambulizi la hivi karibuni la Iran dhidi ya meli ya mafuta ya kibiashara "Kiko" yenye bendera ya Panama, iliyolengwa na ndege zisizo na rubani za shambulizi za Iran.

CENTCOM ilidai kwamba baada ya mashambulizi ya Marekani siku ya Ijumaa, Iran ilipewa nafasi ya kuzingatia mapatano ya kusitisha vita, lakini Tehran haikukubali nafasi hiyo na iliendelea na vitendo vyake vya uadui.

CENTCOM, bila kutaja uvunjaji wa mara kwa mara wa mapatano ya kusitisha vita na Marekani, ilitangaza kwamba katika mashambulizi haya, ndege za kivita za Marekani zililenga miundo msingi ya kijeshi ya Iran ikiwa ni pamoja na mifumo ya ufuatiliaji, mitandao ya mawasiliano na maeneo ya ulinzi wa anga.

CENTCOM katika kuendelea na taarifa yake ilidai: "Mashambulizi yetu yalilenga uwezo wa Iran wa kuweka mabomu ya chini ya maji."

Kamandi Kuu ya Marekani mwishoni, kwa kudai utayari kamili wa vikosi vyake, ilitangaza kwamba usafiri wa meli za kibiashara kupitia mlangobahari wa Hormuz unaendelea bila kukatizwa, na wanajeshi wa Marekani wakiwa macho kabisa wako tayari kutoa mapigo makali ikiwa ni lazima.

Afisa mkuu mmoja wa Marekani pia aliiambia Fox News kwamba ukubwa wa mashambulizi ya hivi karibuni ulikuwa mkubwa kuliko operesheni ya jana usiku.

Afisa huyo wa Marekani aliongeza: "Pia, vikosi vya pamoja vya Marekani na Bahrain vimefanikiwa kuangusha ndege 9 zisizo na rubani za Iran ambazo zilirushwa jana usiku dhidi ya kambi za Marekani nchini Bahrain."