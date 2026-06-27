Video ya Kifo cha Mfungwa Mweusi Marekani Yafichua Matumizi ya Nguvu Kupita Kiasi na Walinzi wa Gereza

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mahakama ya jimbo la Connecticut nchini Marekani imetoa hadharani video inayohusiana na kifo cha mfungwa Mmarekani mwenye asili ya Afrika, J'Allen Jones, mwenye umri wa miaka 31.

Video hiyo inaonyesha kuwa walinzi wa gereza la serikali walitumia nguvu nyingi za kimwili wakati wa kumdhibiti Jones, hali ambayo ilichangia kifo chake baadaye.

Kutolewa kwa picha hizo kumeibua mjadala mpya kuhusu matumizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya wafungwa, hususan Wamarekani wenye asili ya Afrika, pamoja na hali ya haki za binadamu ndani ya mfumo wa magereza nchini Marekani.

Tukio hilo pia limeongeza wito wa kufanyika kwa uchunguzi wa kina na kuwawajibisha waliohusika, huku wanaharakati wa haki za kiraia wakitaka kuwepo kwa uwazi na mageuzi katika mfumo wa magereza wa Marekani.