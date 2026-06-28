Muhammad Raad: Lengo la makubaliano ya serikali ya Lebanon ni kifuniko cha kisiasa cha kuendelea na uvamizi

Kwa mujibu wa shirika la habari la "Abna", Muhammad Raad, mwenyekiti wa kikundi cha "Uaminifu kwa Upinzani" katika bunge la Lebanon, akilaani makubaliano mabaya ya hivi karibuni kati ya serikali inayoegemea Magharibi ya Beirut na Wazayuni nchini Marekani, alisema: «Taarifa iliyotolewa na mfumo unaoitwa wa pande tatu huko Washington, unaojumuisha Marekani, Israel na Lebanon, inafichua upotoshaji wa ukweli na dhana, hasa kuhusu upinzani halali, haki zake na jukumu lake la kitaifa, na pia kuhusu wale ambao ni tishio halisi na halali kwa mamlaka ya Lebanon. Taarifa hii inapotosha ukweli kimakusudi na kwa nia mbaya inachukua na kutenda vitendo vilivyokatazwa na visivyokubalika.»

Aliongeza: «Taarifa hii pia inaonyesha kujisalimisha kabisa kwa mamlaka ya Lebanon kwa Marekani na kushirikiana kwao na adui wa Kizayuni dhidi ya watu wao wenyewe, watu ambao wamejikita katika ardhi yao, wanakataa uvamizi wa Israeli na wana imara, wanajitoa muhanga na wanakataa kujisalimisha au kuacha.»

Muhammad Raad alisisitiza: «Msimamo wa mamlaka ya Lebanon, kama ulivyoelezwa katika taarifa hiyo, unazidi aibu, fedheha na uovu tu. Hii inamaanisha usaliti wa mamlaka ya Lebanon, haki na maslahi ya watu wa Lebanon, heshima na malengo yao, na kupuuzwa waziwazi kwa Walebanon, kuwadanganya na kupotosha mapenzi yao ya kitaifa huru na tukufu.»

Aliongeza: «Kiini cha makubaliano haya ni kutoa kifuniko cha kisiasa kwa ajili ya kuendelea na uvamizi wa Lebanon na utawala wa Kizayuni na kuundia Marekani njia ya kutoroka kutoka kwa ahadi yake ya kulazimisha Israel kuondoka kabisa.»

Alisema: «Kiini cha makubaliano haya ya mfumo kiko katika dhuluma yake mbaya na inayoleta maovu, ambayo inalenga kuhalilisha uvamizi wa Lebanon na wakalia wa Israeli na kuiruhusu Marekani kuepuka ahadi yake ya wazi kwa Iran kuhusu jukumu lake la kushinikiza Israel kuondoka kabisa na kuheshimu mamlaka na uadilifu wa ardhi yake. Dibaji ya makubaliano haya ya mfumo inatangaza kwamba Lebanon, chini ya uangalizi wa Marekani, imekubali masharti ya Israel ya kuondoka, na pande zote mbili zimejitolea kuwapokonya silaha wapinzani kama utangulizi wa kupelekwa tena kwa Israeli, si kuondoka kabisa.»

Raad alisisitiza: «Hii ni taarifa mbaya na isiyokubalika kabisa na inayokataliwa. Mungu ailinde Lebanon na watu wa Lebanon... na na iwe wajibu uwe kwa mabega ya watu waungwana, huru, jasiri na wanaojitegemea.»