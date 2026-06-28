Waziri wa Mambo ya Nje wa Iraq: Baghdad Ina Uhusiano Bora Sana na Tehran na Iko Tayari Kusaidia Kumaliza Vita

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Waziri wa Mambo ya Nje wa Iraq, Fuad Hussein, amesema kuwa serikali ya Baghdad ina uhusiano wa kipekee na wa kirafiki na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akisisitiza umuhimu wa ushirikiano wa kikanda katika kuimarisha amani na utulivu.

Akizungumza katika mkutano wa pamoja na Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Abbas Araghchi, Hussein alisema kuwa ziara ya mwanadiplomasia huyo wa Iran nchini Iraq ina umuhimu mkubwa kutokana na hali ya sasa ya kisiasa na kiusalama katika eneo la Mashariki ya Kati.

"Wakati huu, Iraq ina uhusiano mzuri na pande zote mbili, Iran na Marekani, na tuko tayari kufanya kazi na washirika wote ili kusaidia kumaliza vita na kuhimiza mazungumzo ya amani," alisema Waziri huyo wa Iraq.

Aidha, Fuad Hussein alimshukuru mwenzake wa Iran kwa kuendelea kuiarifu Iraq kuhusu maendeleo ya mazungumzo na juhudi za kidiplomasia zinazohusu hali ya eneo hilo.

Waziri huyo pia alieleza masikitiko yake kufuatia mashambulizi yaliyofanywa dhidi ya Iran na Marekani, akisisitiza kuwa msingi wa sera ya nje ya Iraq ni kukataa vita na kutatua migogoro kupitia mazungumzo, diplomasia na njia za amani.

Katika mazungumzo yao, mawaziri hao wawili walijadili masuala mbalimbali yenye maslahi ya pamoja, yakiwemo mashambulizi yaliyoikumba Iraq wakati wa vita vya hivi karibuni dhidi ya Iran na namna ya kuimarisha usalama na ushirikiano wa kikanda.

Kauli za Waziri wa Mambo ya Nje wa Iraq zinadhihirisha msimamo wa Baghdad wa kutafuta suluhisho la amani kwa migogoro ya kikanda na kuendeleza uhusiano wa kirafiki na mataifa jirani, hususan Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.