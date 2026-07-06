Marekani ndiyo sababu kuu ya ukosefu wa usalama katika eneo hili / Iran itatoa jibu kali dhidi ya uchokozi wowote

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahl-ul-Bayt (ABNA) – Abdolreza Rahmani Fazli, Balozi wa Iran nchini China, katika mkutano wake na waandishi wa habari, alijibu maswali muhimu zaidi ya waandishi kuhusu mabadiliko ya eneo hili, Mlango wa Hormuz, mazungumzo ya nyuklia, na uhusiano kati ya Iran na China.

Bwana Rahmani Fazli, akijibu swali kuhusu kutoza meli zinazopitia Mlango wa Hormuz, alisisitiza kwamba hatua hii ni "gharama ya huduma," si ushuru au kodi, na akasema: Kwa mujibu wa sheria za kimataifa na kwa lengo la kuhakikisha usalama wa urambazaji, ulinzi wa mazingira, na kutoa huduma za baharini, Iran itatoza meli zinazopitia kiasi maalum. Gharama hizi zitatekelezwa baada ya muda wa siku 60 wa makubaliano na Marekani kuisha.

Pia alitangaza: Kwa nchi rafiki na washirika, ikiwa ni pamoja na China, msamaha na masharti maalum yatazingatiwa. China imekuwa karibu na Iran katika nyakati zote ngumu, kwa hiyo ni jambo la kawaida kuwa na mtazamo maalum kuelekea nchi hiyo katika suala hili.

Rahmani Fazli, akihusu hali ya sasa ya trafiki katika Mlango wa Hormuz, alisema: Kwa bahati nzuri, mwendo wa trafiki wa meli za biashari unarudi hali ya kawaida polepole, na uratibu muhimu umefanywa na nchi za pwani ya Ghuba ya Uajemi, ikiwa ni pamoja na Omani. Pia alikiri kwamba kiasi cha trafiki bado hakijafikia kiwango cha kabla ya mvutano wa hivi karibuni, lakini kuna mwelekeo wa kuboreka.

Mojawapo ya mada kuu za mkutano huu ilikuwa mpango wa nyuklia wa Iran. Balozi wa Iran, akirejelea fatwa za Kiongozi Mkuu na sheria za ndani, alitangaza wazi: Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kwa kuzingatia mafundisho ya kidini, kanuni za Katiba, na majukumu ya kimataifa, haijawahi na haitafuti kuzalisha au kuendeleza silaha za nyuklia. Mpango wetu wa nyuklia ni wa amani kabisa na uko chini ya usimamizi wa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Nyuklia (IAEA).