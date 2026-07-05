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Mshauri wa Kamanda wa IRGC: Mazishi ya Kiongozi Shahidi Ayatullah Sayyid Ali Khamenei Yatakuwa Chachu ya Mabadiliko Makubwa Kanda ya Mashariki ya Kati

5 Julai 2026 - 13:10
News ID: 1835830
Mshauri wa Kamanda wa IRGC: Mazishi ya Kiongozi Shahidi Ayatullah Sayyid Ali Khamenei Yatakuwa Chachu ya Mabadiliko Makubwa Kanda ya Mashariki ya Kati

Mshauri wa Kamanda wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC) amesema kuwa mazishi ya Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, yatakuwa hatua muhimu itakayochochea maendeleo na mabadiliko ya kisiasa katika eneo la Mashariki ya Kati.

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mshauri wa Kamanda wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC) amesema kuwa maandamano ya mazishi ya Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, yatakuwa alama muhimu katika historia ya eneo la Mashariki ya Kati.

Akizungumza kuhusu umuhimu wa tukio hilo, mshauri huyo alisema kuwa ushiriki mkubwa wa wananchi pamoja na wageni kutoka mataifa mbalimbali unaonesha nafasi ya kipekee aliyokuwa nayo kiongozi huyo, na kwamba athari za mazishi hayo zitaonekana katika maendeleo ya kisiasa na kijamii ya kanda hiyo.

Alisisitiza kuwa tukio hilo litabaki kuwa moja ya matukio muhimu yatakayochangia kuunda mwelekeo mpya wa maendeleo katika eneo hilo katika kipindi kijacho.

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