Mazungumzo ya maafisa wa Urusi na Uturuki kuhusu mazungumzo kati ya Iran na Marekani

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu RIA Novosti, Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi leo Jumatano ilitoa taarifa ikisema: Georgy Borisenko, naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi, katika mkutano wake wa leo na Tanju Bilgiç, balozi wa Uturuki mjini Moscow, alijadili mikataba (maelezo ya maelewano) kati ya Iran na Marekani.

Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi kuhusu jambo hilo iliongeza: Katika mkutano huu, pia ilisisitizwa umuhimu wa pande zote zinazohusika kuzingatia kikamilifu mikataba hii ili kuzuia kuongezeka tena kwa miviko.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi iliongeza: Pande hizo mbili pia zilipendana maoni kuhusu hali ya mzozo wa Palestina na (rejimu ya) Israel, pamoja na mabadiliko ya Syria, Lebanon na Libya.