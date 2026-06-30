Mamia ya Waandishi wa Habari wa Kimataifa Kuutangaza Msiba wa Mazishi ya Kiongozi Shahidi Tehran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mkuu wa Mkoa wa Tehran, Mohammad Sadeq Motamedian, ametangaza maandalizi makubwa yanayoendelea kwa ajili ya kufanyika kwa hafla ya mazishi ya Kiongozi Shahidi wa Umma wa Mapinduzi ya Kiislamu.

Amesema kuwa kati ya waandishi wa habari 500 hadi 600 wa kimataifa wamepangwa kushiriki katika kuripoti na kuangazia tukio hilo kubwa la kihistoria, ambalo linatarajiwa kufanyika katika mji wa Tehran.

Aidha, ameongeza kuwa mipango ya kiusalama na kiafya imeimarishwa kwa kiwango cha juu, ambapo hospitali na vituo vya afya kadhaa vimewekwa katika hali ya tahadhari, sambamba na kuwepo kwa ambulansi 700, mabasi ya huduma ya dharura 38, pamoja na pikipiki za huduma ya haraka 300 ili kuhakikisha huduma za afya zinatolewa muda wote kwa washiriki wa mazishi hayo.

Kwa mujibu wa taarifa ya Shirika la Habari la IRNA, mamlaka za mkoa wa Tehran zimesema kuwa rasilimali zote za serikali, za kijamii na za huduma za dharura zimehamasishwa kikamilifu ili kuhakikisha usalama, utulivu na utoaji bora wa huduma wakati wa hafla hiyo ya kuaga, ambayo inatarajiwa kuhudhuriwa na maelfu hadi mamilioni ya waombolezaji.