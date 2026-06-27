Sauti ya Imam Ali (AS) na tukio la kusikitisha la Kufa baada ya Karbala: Mazishi ya mashahidi na kuanza kwa mateso ya Ahlul-Bayt (AS)

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) -ABNA- Baada ya kukamilika kwa mauaji ya Imam Hussein (AS) na masahaba wake katika ardhi ya Karbala, katika siku ya 11 ya Muharram mwaka 61 Hijria, gavana Ubaydullah bin Ziyad alianzisha hatua mpya ya ukandamizaji dhidi ya familia ya Mtume Muhammad (SAWW). Katika mazingira hayo ya huzuni na majonzi makubwa, alitoa amri ya kuzika miili ya waliouawa upande wake, huku miili ya mashahidi wa Karbala ikiachwa wazi bila kuzikwa katika uwanja wa vita.



Wakati huo, majeshi yaliyokuwa yamepata ushindi wa muda yalionekana kuendelea na hatua za kuwachukua mateka Ahlul-Bayt (AS), ambapo msafara wao ulielekezwa kwa nguvu kuelekea mji wa al-Kufa mbele ya Ibn Ziyad. Vyanzo vya kihistoria vinaeleza kuwa hatua hii iliambatana na hali ya hofu na ukandamizaji mkubwa, ambapo watu wa eneo hilo walishindwa kuzuia kile kilichokuwa kikiendelea.



Baadhi ya riwaya za historia zinaeleza kuwa miili ya Mashahidi iliachwa jangwani kwa muda kabla ya baadaye baadhi ya watu wa eneo hilo kujitokeza kuizika kwa hofu na tahadhari kutokana na mazingira ya kisiasa yaliyokuwepo. Tukio hili linaelezwa kama mwanzo wa kipindi cha majonzi makubwa kwa Ahlul-Bayt (AS), ambapo msafara wa mateka uliendelea kupelekwa Kufa na baadaye Damascus.



Katika mji wa Kufa, Ibn Ziyad alifanya mkutano wa hadhara akijaribu kuonyesha kile alichodhani ni ushindi, lakini katika historia ya Kiislamu tukio hilo limebaki kama alama ya dhulma dhidi ya familia ya Mtume (SAWW). Imam Zainul Abidin (AS) na Sayyida Zainab (AS) walijitokeza kwa msimamo wa uimara na uvumilivu, wakibainisha ukweli wa misingi ya haki iliyosimamiwa na Imam Hussein (AS).



Tukio hili limebaki kuwa sehemu muhimu ya historia ya Karbala na linaendelea kuwakumbusha waumini juu ya mapambano kati ya haki na batili, na umuhimu wa kusimama dhidi ya uonevu katika kila zama.