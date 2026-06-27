Jenerali Mohsen Rezaei: Jibu kwa ukiukaji wowote wa hati ya maelewano litakuwa la haraka na lenye nguvu

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kwa mujibu wa Kamanda wa zamani wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Iran, Jenerali Mohsen Rezaei, Marekani imekiuka baadhi ya vipengele vya hati ya maelewano kwa kuendelea kuunga mkono vitendo vya vikosi vyake washirika katika eneo la Mashariki ya Kati na kwa kuchochea mvutano katika Mlango wa Hormuz.

Jenerali Rezaei, ambaye alikuwa mmoja wa makamanda wa IRGC wakati wa Vita vya Miaka Minane vya Iran na Iraq, alisema kuwa kuunga mkono kwa Washington shughuli za vikosi vyake vya wakala katika eneo hilo kunakiuka kifungu cha kwanza cha hati ya maelewano, huku kuendelea kwake kuunda mazingira ya mvutano katika Mlango wa Hormuz kukikiuka kifungu cha tano cha makubaliano hayo.

Amesisitiza kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haitasita kujibu ukiukaji wowote wa makubaliano hayo, akibainisha kwamba majibu ya Iran yatakuwa ya haraka, madhubuti na yenye nguvu kwa yeyote atakayekiuka masharti ya maelewano yaliyofikiwa.

Kauli za Jenerali Rezaei zinakuja katika kipindi ambacho eneo la Mashariki ya Kati linaendelea kushuhudia mvutano wa kisiasa na kijeshi, huku suala la usalama wa Mlango wa Hormuz likiendelea kuwa miongoni mwa masuala nyeti katika uhusiano kati ya Iran na Marekani.