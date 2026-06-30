Rais Pezeshkian: Umoja na Mshikamano Ndiyo Rasilimali Kubwa Zaidi ya Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Masoud Pezeshkian, amesisitiza kuwa umoja na mshikamano wa kitaifa ni rasilimali muhimu na ya thamani zaidi kwa taifa la Iran.

Rais Pezeshkian amesema kuwa uimara na mshikamano wa wananchi umefanikiwa kuharibu mipango ya maadui waliokusudia kuleta ukosefu wa utulivu nchini, hususan wakati wa kile alichokiita “vita vya siku 12” vilivyoanzishwa na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran kwa uungaji mkono wa Marekani.

Kauli hiyo imetolewa wakati wa mkutano wake uliofanyika Jumanne mjini Qom, ambapo alikutana na kundi la wawakilishi wa Mraja wa Taqlid wakubwa wa kidini. Katika kikao hicho, Rais alijadili masuala muhimu ya kisiasa, kiuchumi, kijamii na kiutamaduni yanayoikabili nchi.

Aidha, alisisitiza umuhimu wa kulinda umoja wa kitaifa, kuimarisha mshikamano wa wananchi, kuendeleza maadili ya haki, na kuongeza juhudi za kuboresha hali ya maisha ya wananchi, akibainisha kuwa maendeleo ya Iran yanategemea mshikamano na ushirikiano wa makundi yote ya jamii.