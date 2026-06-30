Watafiti wa Yemen na Bahrain: Mazishi ya Kiongozi Shahidi wa Umma Yatakuwa Tukio Kubwa Linalovuka Mipaka ya Ulimwengu wa Kiislamu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Katika kuelekea hafla ya kihistoria ya mazishi ya Mujahid mkubwa na Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu, mkutano maalumu wenye anuani "Urithi wa Kimkakati na Kistaarabu wa Kiongozi Shahidi wa Umma" uliandaliwa na Shirika la Habari la ABNA kwa ushiriki wa Dkt. Essam al-Emad, mwanazuoni na mustabsir wa Yemen, pamoja na Dkt. Rashed Al-Rashed, mwanasiasa wa Bahrain.

Mapinduzi ya Kitamaduni na Kisiasa Baada ya Shahada ya Kiongozi wa Mapinduzi

Dkt. Essam al-Emad, mwanazuoni na mtafiti wa Yemen, katika mkutano huo aliusifu sana utu na hadhi ya Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi na kusisitiza kuwa shahada yake inaweza kuleta "mapinduzi ya kitamaduni na kisiasa" katika ulimwengu wa wanadamu.

Alitabiri kuwa hafla ya mazishi yake itageuka kuwa tukio kubwa ambalo, zaidi ya ulimwengu wa Kiislamu, litavutia hisia za maoni ya umma duniani kote.

Sala ya Maiti ya Ghaibu Duniani Kote

Dkt. al-Emad pia alipendekeza kwamba ili tukio hilo lipate mwangwi mpana zaidi kimataifa, maimamu wa misikiti katika nchi mbalimbali – hasa miongoni mwa Ahlus-Sunnah na Wazaydi ambao wanaruhusu kuswaliwa Sala ya Maiti ya Ghaibu – waswali Sala ya Maiti ya Ghaibu sambamba na hafla ya mazishi ili hatua hiyo iwe jambo la kimataifa katika kueneza utamaduni wa shahada.

Mtazamo wa Kimkakati wa Kiongozi Shahidi kwa Kambi ya Muqawama; Kutoka Yemen hadi Mlango wa Bab al-Mandab

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, alizungumzia nafasi ya kimkakati ya Kiongozi wa Mapinduzi katika mwamko wa Kiislamu wa Yemen na kumtaja kuwa mmoja wa watu wenye ushawishi mkubwa katika kuibuka kwa harakati ya Ansar Allah.

Alisema kuwa tangu miongo kadhaa iliyopita, Kiongozi huyo alikuwa na uhusiano wa kiitikadi na kitamaduni na watu kama Badr al-Din al-Houthi na Abdul-Malik al-Houthi.

Kwa mujibu wa al-Emad, miaka mingi iliyopita Kiongozi wa Mapinduzi alikuwa ameona kwa mtazamo wa mbali umuhimu wa kimkakati wa Mlango wa Bahari wa Bab al-Mandab, na hata alitoa maagizo ya kujengwa upya kwa kaburi la Nasir al-Utrush kwa lengo la kuimarisha uhusiano wa kitamaduni na Yemen.

Aliongeza kuwa shahidi huyo mkubwa alikuwa na haiba ya pande nyingi; pamoja na kuwa na uelewa mkubwa wa masuala ya kisiasa na kijeshi na maarifa sahihi kuhusu Marekani na Israel, pia alikuwa na umahiri mkubwa katika historia, elimu ya wasifu wa wapokezi, falsafa, irfani na fasihi ya Kiajemi, Kiarabu na Kituruki.

Mustabsir huyo wa Yemen aliendelea kwa kulinganisha mbinu ya tafsiri ya Kiongozi wa Mapinduzi na ile ya Sayyid Qutb, akisisitiza kwamba tofauti na baadhi ya harakati za Kiislamu ambazo zimejikita tu katika upande wa kisiasa wa Qur'ani, Kiongozi huyo aliweza kuunganisha kwa kina kati ya "siasa na kiroho".

Pia alizungumzia nafasi ya "mapenzi ya shahada" katika mfumo wake wa fikra, akisema kuwa athari ya damu ya shahidi huyo ni kubwa kiasi kwamba hata baadhi ya watu waliojitenga na harakati kali na hata baadhi ya wanachama wa Islamic State baada ya shahada yake wameanza kuelekea katika Madhehebu ya Ahlul-Bayt (as).

Mwishoni, alisisitiza kuwa leo watu wa Yemen na Waislamu wengi duniani, pamoja na kuvutiwa na mitazamo ya kisiasa ya Kiongozi wa Mapinduzi, wanatamani pia kuifahamu kwa undani zaidi misingi yake ya kifikra kuhusu masuala kama Mahdawiyya na mwenendo wa Maimamu Watoharifu (as).

Utambulisho Uliofungamana na Iran; Changamoto ya Utawala wa Aal Khalifa dhidi ya Wilayat al-Faqih

Katika mkutano huo pia, Dkt. Rashed al-Rashed, mmoja wa viongozi wa Harakati ya Kiislamu ya Amal ya Bahrain, alisema kuwa kupoteza Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu ni msiba usioweza kufidiwa kwa ulimwengu wote wa Kiislamu.

Akiashiria nafasi ya uongozi na marja'iyya ya shahidi huyo, alimwelezea kuwa alikuwa chanzo cha hamasa kwa vijana na harakati za muqawama katika eneo hili, ikiwemo Lebanon, Iraq, Yemen na Bahrain.

Aliongeza kuwa katika nyakati za misukosuko, kauli na misimamo yake daima ilikuwa dira ya harakati za waumini.

Mwanasiasa huyo wa Bahrain alisisitiza pia uhusiano wa kina wa kihistoria na wa kiutambulisho kati ya Bahrain na Iran, akisema kuwa zaidi ya nusu ya watu wa Bahrain asili yao ni ya Iran na kwamba nchi hiyo haina uhusiano wa kiutambulisho na Saudi Arabia.

Akiukosoa vikali utawala wa Aal Khalifa, alisema kuwa hatua za ukandamizaji dhidi ya wanazuoni, waombolezaji na wasomaji wa maombolezo nchini Bahrain zinatokana na hofu ya watawala kuhusu ushawishi wa marja'iyya ya kifiqhi na kisiasa ya Kiongozi wa Mapinduzi miongoni mwa wananchi.

Dkt. Rashed al-Rashed aliongeza kuwa utawala wa Aal Khalifa umechukulia Wilayat al-Faqih kuwa ni kosa la kisiasa na kwa kuwakamata makumi ya wanazuoni wa dini unajaribu kukandamiza ufuasi wa kidini wa wananchi kwa marja'iyya ya Iran.

Kwa mujibu wa Dkt. al-Rashed, utawala huo hata umezuia nembo za Hussainiyya na misafara ya Ashura kwa madai ya kueneza nadharia ya Wilayat al-Faqih, lakini mashinikizo hayo yameshindwa kuvunja uhusiano wa kiimani na wa kihisia wa watu wa Bahrain na marja'iyya pamoja na ustaarabu wa Iran, na kwamba urithi huu wa kifikra utaendelea kuwa mwongozo wa njia yao.