Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Nawaf al-Musawi, mbunge wa zamani wa bunge la Lebanon na mwanachama mkuu wa Hizbullah, alisema wazi kwamba Joseph Aoun, Rais wa Lebanon, ndiye anayetaka vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Lebanon, na anamshinikiza Kamanda wa Jeshi Rudolf Heikal ajiuzulu, lakini kamanda wa jeshi anakataa hilo.

Al-Musawi aliwahakikishia watu wa Lebanon kwamba makubaliano ya mfumo yaliyotiwa saini mjini Washington kati ya wawakilishi wa serikali ya Lebanon na utawala wa Kizayuni hayana thamani na si sababu ya wasiwasi.

Kwa upande mwingine, kituo cha 10 cha televisheni ya Israel kikinukulu vyanzo vyenye ufahamu, kiliripoti kwamba serikali ya Lebanon imeomba rasmi Washington kwamba isichapishe "kiambatisho cha usalama" cha makubaliano ya mfumo na utawala huo. Wachambuzi wanaamini kwamba ombi hili la kuficha ni ushahidi wa asili ya aibu ya viambatisho hivi, ambavyo kuna uwezekano mkubwa vina vifungu vinavyokinzana na mamlaka ya kitaifa ya Lebanon na kukubali masharti ya usalama yaliyolazimishwa na wakaliaji.

Wakati huo huo na kutangazwa kwa kutiwa saini kwa makubaliano haya, mji mkuu wa Lebanon, Beirut, ulishuhudia maandamano dhidi ya makubaliano haya, ambayo maandamanaji waliyaona kuwa ya aibu na usaliti wa mamlaka na uadilifu wa ardhi ya Lebanon.