Netanyahu: Tulishambulia miundombinu ya Hizbullah kwa kujua Marekani

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, "Benjamin Netanyahu", Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, na "Yisrael Katz", Waziri wa Vita wa utawala huo, walidai kwamba wameharibu vichuguu na miundombinu ya chini ya ardhi inayomilikiwa na Hizbullah katika eneo la "Majdal Zun" kusini mwa Lebanon.

Katika kuendelea kwa taarifa hii imeelezwa kwamba utawala wa Kizayuni kabla ya kutekeleza operesheni hii uliijulisha Marekani na mwakilishi wa Marekani nchini Lebanon kuhusu uharibifu wa miundombinu ya Hizbullah.

Netanyahu na Katz katika taarifa hii walitangaza kwamba jeshi la utawala huu litaendelea kuharibu miundombinu ya Hizbullah na kuondoa vitisho kwa miji ya kaskazini mwa Israel.

Netanyahu na Katz pia walidai kwamba wanajeshi wa Kizayuni watabaki katika "eneo salama" lililowekwa kusini mwa Lebanon.

Netanyahu na Katz waliendelea na madai yao kwa kuongeza kwamba vichuguu vilivyoharibiwa vilikuwa na mamia ya silaha na majukwaa kadhaa ya kurushia makombora.