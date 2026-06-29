Bernie Sanders: Trump aliwaua maelfu ya wasio na hatia nchini Iran; Baraza la Mauaji ya Kimbari la Netanyahu

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Bernie Sanders, Seneta mwandamizi wa Marekani kutoka jimbo la Vermont, katika hotuba yake alisema: «Trump anataka kutenga dola bilioni 500 za ziada kwa ajili ya bajeti ya kijeshi, na haya si mambo ya kipaumbele kwa watu.»

Seneta huyu mwandamizi wa Marekani aliongeza: «Trump wakati wa kampeni yake ya uchaguzi aliahidi kukomesha vita visivyo na mwisho, lakini alianzisha vita dhidi ya Iran ambapo maelfu ya wanaume, wanawake na watoto wasio na hatia waliuawa.»

Bernie Sanders kisha akaongeza: «Tutakomesha sera ya kigeni isiyo na maadili na isiyofaa, pamoja na bajeti ya kijeshi inayozidi trilioni moja ya dola kwa mwaka. Hakutakuwa tena na matumizi ya mabilioni ya dola kwa vita visivyo na mwisho. Hakutakuwa tena na matumizi ya mabilioni ya dola kwa Baraza la Mauaji ya Kimbari la Netanyahu nchini Israel.»