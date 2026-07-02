Rais wa Kuba: Lengo la kizuizi cha Marekani ni kujenga machafuko ya kijamii

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu kituo cha Russia al-Youm, «Miguel Díaz-Canel», Rais wa Kuba, alitangaza kwamba kizuizi na vikwazo vya Marekani dhidi ya nchi yake vimefikia kiwango kisichovumilika.

Aliongeza kwamba lengo la kizuizi hiki ni kujenga machafuko ya kijamii nchini Kuba.

Rais wa Kuba pia alisema kwamba Havana itaibua tena suala la kufutwa kwa vikwazo katika Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa.

Alifafanua kwamba Kuba kila mwaka inawasilisha rasimu ya azimio katika Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa ambayo inadai kukomeshwa kwa kizuizi cha biashara na kiuchumi cha Marekani dhidi ya nchi hiyo – kizuizi ambacho kimeendelea kwa zaidi ya miaka 60.

Rais wa Kuba mwishowe alibainisha kwamba azimio hili kwa kawaida linapata uungwaji mkono thabiti kutoka kwa nchi nyingi wanachama wa Umoja wa Mataifa, lakini lina asili isiyo ya lazima na ya mashauriano.