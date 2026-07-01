Vance: Trump anataka kuendelea na mazungumzo na Iran kwa ahadi zinazoweza kuthibitishwa

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, J.D. Vance, Makamu wa Rais wa Marekani, akirejelea mwendo wa mazungumzo na Iran, alidai kwamba mazungumzo ya kiufundi kati ya pande hizo mbili yanaendelea kwa msingi wa mazungumzo ya awali.

Pia alidai kwamba Donald Trump anataka kuendelea na njia ya kidiplomasia na Iran, lakini mchakato huu lazima uwe wa msingi wa ahadi zinazoweza kuthibitishwa.

Vance aliendelea na madai yake akisema: Kuvunjwa kwa mpango wa nyuklia wa Iran lazima kuthibitishwe kupitia ukaguzi wa mara kwa mara na unaoweza kuthibitishwa.

Makamu wa Rais wa Marekani aliongeza kwamba Trump ameamuru kwanza kutumia "maelezo ya maelewano" ili kurudisha mafuta kwenye masoko ya kimataifa na kuimarisha usambazaji wa nishati duniani, kisha kutathmini maendeleo ya hatua inayofuata ya mazungumzo.

Makamu wa Rais wa Marekani alidai kwamba Washington inakabiliwa na chaguzi mbili kuhusu Iran: ama kujaribu kufikia makubaliano ya muda mrefu na Tehran - kwa sharti la mabadiliko ya tabia ya Iran - au kuimarisha mafanikio ambayo tayari yamepatikana.

Aliongeza: "Bado kuna kiwango kikubwa cha kutokuwa na uhakika kuhusu mwendo wa matukio, na hakuna mtu anayeweza kutabiri kwa uhakika ni hatua gani Iran itachukua."