Kufichuliwa kwa ushirikiano wa kampuni ya «Meta» na Israel katika kufuta maudhui yanayohusiana na vita dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, nyaraka zilizochapishwa na chombo cha habari cha Marekani «The Intercept» zinaonyesha kwamba serikali ya Israel wakati wa vita na Iran imeomba kampuni ya «Meta» kufuta mamia ya maudhui yaliyochapishwa kwenye Facebook na Instagram, ikiwa ni pamoja na vifaa vinavyounga mkono Iran, maudhui ya kukosoa Israel na picha zinazohusiana na mashambulizi ya makombora ya Iran.

Kwa mujibu wa ripoti ya gazeti «The Intercept», maombi ya utawala wa Kizayuni yalijumuisha kufuta machapisho yanayounga mkono Iran, vifaa vinavyopinga Israel, picha na video zinazohusiana na athari za mashambulizi ya makombora ya Iran, pamoja na akaunti za watumiaji waliochapisha uchambuzi wa kijeshi.

Nyaraka hizi pia zinaonyesha kwamba kampuni ya «Meta» imekubali sehemu ya maombi haya na kufuta baadhi ya maudhui yaliyotajwa, ingawa msingi wa kisheria au vigezo vya uamuzi huu havijaelezwa wazi katika kesi zote.

Katika sehemu nyingine ya ripoti hii imeelezwa kwamba mmoja wa wasimamizi wa Meta ambaye hapo awali alishirikiana na Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa Israel, alicheza nafasi ya mpatanishi kati ya utawala wa Kizayuni na kampuni hii kwa ajili ya kufuatilia ufutaji wa maudhui kutoka kwenye mifumo ya Facebook na Instagram.

Chombo cha habari cha Marekani «The Intercept» hakikuchapisha maelezo zaidi kuhusu idadi kamili ya maudhui yaliyofutwa au majibu rasmi ya kampuni ya Meta kuhusu nyaraka hizi.