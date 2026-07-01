Pendekezo jipya la Oman kwa Marekani na nchi za Magharibi kuhusu usafiri katika Mlango-Bahari wa Hormuz

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, gazeti la The New York Times likinukia vyanzo vyenye ufahamu, limesema kwamba Usultani wa Oman hivi karibuni umewasilisha pendekezo rasmi kwa Marekani na washirika wake wa Magharibi, ambalo kwa mujibu wake makampuni ya usafirishaji yatalipa ada kwa ajili ya kupita katika Mlango-Bahari wa Hormuz.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, mpango wa Oman kwa kiasi fulani umechukuliwa kutoka kwa taratibu za utekelezaji katika mlango-bahari wa Malaka na Singapore. Katika pendekezo hili, malipo ya ada ya kupita yamewekwa kuwa ya hiari rasmi, lakini Iran inasisitiza kuwa lazima ada hizi zikusanywe.

The New York Times pia imeandika kwamba Washington ina wasiwasi fulani kuhusu pendekezo hili na inataka kufanya mazungumzo na maafisa wa Oman kuhusu maelezo yake. Maafisa wa Marekani wanatumai kwamba kutokubaliana kutaondolewa kupitia mazungumzo ya kiufundi.

Wakati huo huo, Kazem Gharibabadi, Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, alitangaza kwamba Tehran iko tayari kuunda utaratibu mpya wa usimamizi wa usafirishaji katika Mlango-Bahari wa Hormuz, lakini ikiwa Oman haitakuwa na nia ya kuandaa mfumo wa pamoja wa usimamizi wa njia hii ya kimkakati, Iran itaendelea na mchakato huu kwa kujitegemea.

Pia Abbas Araghchi, mkuu wa chombo cha kidiplomasia cha nchi yetu, alikuwa amesema hapo awali kwamba Mlango-Bahari wa Hormuz kwa miaka mingi umekuwa wazi kwa usafirishaji wa kimataifa, lakini baada ya mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, hali katika njia hii ya maji haitakuwa kama hapo awali.

Hapo awali, Iran na Oman, baada ya ziara ya ujumbe wa Iran huko Muscat, katika taarifa ya pamoja walisisitiza kwamba nchi za pwani zinapaswa kuwa na jukumu kuu na mamlaka ya usimamizi wa Mlango-Bahari wa Hormuz. Pande hizo mbili pia zilitangaza kwamba zitafanya mashauriano kuhusu mustakabali wa njia hii ya maji na kuandaa makubaliano ya namna ya kupita kwa meli kulingana na viwango vya kimataifa na kwa kuzingatia gharama za nchi za pwani.