Mashauriano ya Qatar na Marekani kuhusu Iran na usitishaji vita Lebanon

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar iliripoti kuhusu mazungumzo ya Waziri Mkuu na Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi hiyo na Steve Witkoff na Jared Kushner kuhusu mabadiliko ya eneo, usitishaji vita nchini Lebanon na mwendelezo wa mazungumzo.

Kulingana na taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Waziri Mkuu na Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi hiyo, katika mkutano wake na Witkoff na Kushner, alijadili mabadiliko ya hivi karibuni katika eneo hilo na suala la usitishaji vita nchini Lebanon.

Katika mkutano huu, Waziri Mkuu wa Qatar alisisitiza kuendelea kwa juhudi za upatanishi za Doha kufikia suluhisho kamili ambalo litaongeza usalama na utulivu katika eneo hilo.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar pia ilitangaza kwamba Witkoff na Kushner walithamini jukumu la Doha katika kushirikiana na Pakistan kuwezesha mchakato wa mazungumzo na Iran, na walisisitiza kujitolea kwa Washington katika njia ya kidiplomasia na kuunga mkono juhudi za kufikia makubaliano kamili.