Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran Atembelea na Kutoa Heshima Katika Maqamu Takatifu za Imam Hussein (AS) na Hazrat Abolfazl Abbas (AS) nchini Iraq

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) –ABNA– Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Abbas Araghchi, ametembelea maqamu takatifu za Imam Hussein (AS) na Hazrat Abolfazl Abbas (AS) katika mji mtakatifu wa Karbala, nchini Iraq.

Katika ziara hiyo, Araghchi alitoa heshima na kuomba katika haram hizo mbili tukufu, akisisitiza umuhimu wa mafundisho ya Imam Hussein (AS) ya kusimama kwa ajili ya haki, uadilifu na kupinga dhulma.

Ziara hiyo imefanyika katika mfumo wa ziara yake rasmi nchini Iraq, ambapo pamoja na masuala ya kidiplomasia, pia alitumia fursa hiyo kuzuru maeneo matakatifu ya Kiislamu na kuonesha mshikamano wake na utamaduni wa Ahlul-Bayt (AS).