Afisa wa Iraq: Uharibifu kutokana na rushwa unakadiriwa kuwa zaidi ya dola trilioni mbili

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu kituo cha Russia al-Youm, «Munir Haddad», mshauri wa kisheria wa Waziri Mkuu wa Iraq «Ali al-Zeydi», alitangaza kuhusu kiasi cha hasara za kifedha kutokana na rushwa kwamba: Bajeti ya Iraq tangu mwaka 2003 hadi sasa, kutokana na rushwa imepata hasara ya zaidi ya dola trilioni mbili.

Kuhusu mbinu ya serikali mpya ya Iraq katika suala la rushwa nchini humo, alifafanua: Kampeni ya kupambana na rushwa inaendelea bila mistari nyekundu au kikomo cha muda.

Haddad akirejelea kiasi cha ajabu cha ubadhirifu aliongeza: Takwimu za mali zilizoibwa zimepita akili na mantiki.

Mshauri wa kisheria wa Waziri Mkuu wa Iraq, kuhusu namna ya kushughulikia kesi hizi, alisema: Mwendeshaji wa kesi dhidi ya watuhumiwa wa rushwa utafanyika hadharani.

Alibainisha kuhusu idadi ya waliokamatwa: Hakuna takwimu za mwisho kuhusu idadi ya waliokamatwa, na operesheni za uvamizi na kukamata zinaendelea kila siku.

Kuhusu maendeleo ya uchunguzi, Haddad alisema: Watuhumiwa wakuu wametoa mauungamo ya kina ambayo yamekuwa mwongozo kwa vyombo vya usalama na mahakama katika kukamata watuhumiwa wengine.

Kuhusu majaribio ya watuhumiwa kutoroka, alisema: Baadhi ya watu wanaotafutwa walijaribu kutoroka nje ya Iraq au kwenda eneo la Kurdistan kaskazini mwa nchi.

Mshauri wa kisheria wa al-Zeydi, kuhusu msimamo wa Erbil kuhusu kesi za rushwa, aliongeza: Mamlaka ya eneo la Kurdistan wameshirikiana nasi na wametoa watu 8 wanaotafutwa kwa mamlaka ya shirikisho.

Mwishowe, alisisitiza kuhusu utambulisho wa waliokamatwa: Orodha ya watu waliokamatwa inajumuisha maafisa wakuu wa sasa, wa zamani na wabunge wa bunge.