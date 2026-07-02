Trump: Hatutaruhusu China kutawala Mfereji wa Panama

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu kituo cha Russia al-Youm, Donald Trump, Rais wa Marekani, alitangaza kwamba nchi yake haitaruhusu China kuchukua udhibiti wa Mfereji wa Panama.

Pia aliwakosoa serikali ya Madrid akisema: Wahispania ni wanachama wa NATO, lakini sio wanachama bora na hawana tabia nzuri.

Mwitikio huu wa Trump unakuja baada ya Hispania kukataa kuruhusu Washington kutumia vituo vyake vya kijeshi wakati wa uvamizi dhidi ya Iran.

Trump aliendelea kwa kurejelea hali ya usafiri wa baharini katika Mlango wa Hormuz na kudai: Meli zinatoka kwenye Mlango wa Hormuz kwa kiasi kisicho na kifani ambacho hakijawahi kuonekana; tunashuhudia rekodi za kipekee, na bei ya mafuta pia inashuka.