Qalibaf Akutana na Spika wa Bunge la Iraq Pembeni ya Shughuli za Maombolezo Tehran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Spika wa Bunge la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, amekutana na Spika wa Bunge la Iraq, Heibat Al-Halbousi, ambaye alifika Tehran akiwa na ujumbe wa wabunge kushiriki katika shughuli za maombolezo na kutoa heshima.

Mkutano huo umefanyika pembeni ya hafla zinazohusiana na kile kilichoelezwa kuwa shughuli za kumuaga Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu, ambapo ujumbe mbalimbali wa kimataifa umeendelea kufika Iran kwa ajili ya kushiriki katika maadhimisho hayo.

Viongozi hao wawili wamejadili pia umuhimu wa kuimarisha uhusiano wa kibunge na kisiasa kati ya Tehran na Baghdad, pamoja na kuendeleza ushirikiano wa kikanda na mshikamano wa mataifa ya Kiislamu katika masuala ya pamoja.

Shughuli hizo zinaendelea kushuhudia ushiriki mkubwa wa viongozi wa kikanda na kimataifa wanaofika Iran kuonesha mshikamano wao.