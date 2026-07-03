Uangazaji mpana katika vyombo vya habari vya Kiingereza wa heshima ya viongozi wa nchi kwa mwili mtakatifu wa Kiongozi Mshahidi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (ABNA) — «The Guardian» katika uchambuzi wake wa ibada ijayo ya kuaga na mazishi ya mwili mtakatifu wa Kiongozi Mshahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu, alielezea kuwa ni "onyesho la kishujaa la huzuni, nguvu ya kitaifa na mshikamano wa kijamii" na akinukuu maafisa wa Iran aliandika kwamba ibada hii itakuwa tukio muhimu zaidi ya karne hii na mkusanyiko mkubwa zaidi tangu mapinduzi ya 1979; chombo hiki cha habari pia katika kichwa chake kiliandika kwamba mamilioni ya watu wanatarajiwa kuhudhuria mkusanyiko huu.

«The Mirror» pia kwa kutumia usemi "kuaga kwa kuvutia", alitaja ukubwa wa ibada hii katika miji mitano na nchi mbili kuwa ni wa kipekee na akasisitiza kwamba tukio hili linapeleka ujumbe wa wazi wa "upinzani" kwa ulimwengu na bila shaka Amerika.

Uwepo wa kimataifa; Iran haipo peke yake

Vyombo vya habari «Reuters» na «New York Times» kwa kurejelea uwepo wa delegesheni za kidiplomasia kutoka karibu nchi 100 za dunia, ikiwa ni pamoja na maafisa wakuu kutoka Urusi, China, Pakistani, Armenia, Iraq na nchi nyingine za eneo, walitaja uwepo huu kuwa ni ishara ya "kufanya upya ahadi ya kimataifa" na malengo ya Kiongozi Mshahidi. Kwa mujibu wa New York Times, foleni ndefu ya wanadiplomasia na viongozi wa kidini katika msala wa Tehran kwa ajili ya kutoa heshima kwa mwili mtakatifu, ilionyesha picha ya "ushawishi wa kiroho na kisiasa" wa kiongozi marehemu wa mapinduzi katika uwanja wa kimataifa ambao unazidi mipaka ya kijiografia.

Lojistiki ya kujenga epiki; mpangilio wa kipekee

Shirika la habari la «Anadolu» kwa mtazamo wa uchambuzi lilizungumzia maelezo ya lojistiki ya tukio hili na kulipa "moja ya operesheni kubwa zaidi za kidiplomasia, habari na usalama wa miongo ya hivi karibuni". Kulingana na shirika hili la habari, uwepo wa wanahabari 14,000 wa kimataifa, wapiga picha na watengenezaji wa filamu za hali halisi kwa ajili ya kuangazia tukio hili, unaonyesha umuhimu wa kimkakati wa kuaga hii ya kihistoria. Anadolu pia kwa kusisitiza maandalizi makubwa ya kuwakaribisha mamilioni ya mahujaji mjini Tehran, imeelezea kuwa ni "ishara ya azimio thabiti na mpango makini wa serikali ya Iran" kwa ajili ya kufanya huzuni hii ya kitaifa kuwa kubwa.