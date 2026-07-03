Heshima ya viongozi wa ulimwengu kwa mwili mtakatifu wa Kiongozi Mshahidi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (ABNA) — Msala wa Imam Khomeini mjini Tehran tangu saa za mapema za asubuhi ya leo, Ijumaa, tarehe 12 Tir 1405 (Julai 3, 2026), umekuwa kitovu cha uwepo wa kipekee na mkubwa wa viongozi mashuhuri wa kisiasa, kijeshi, kidini na kiutamaduni wa ulimwengu. Katika ibada hii ya kihistoria iliyofanyika kwa ajili ya kuaga mwili mtakatifu wa Kiongozi Mshahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu, Alhamisi Mtukufu Ayatollah al-Uzma Khamenei, picha za kipekee za rambirambi za kimataifa, heshima na mshikamano na taifa la Iran zilijitokeza. Uwepo mpana wa viongozi rasmi na delegesheni za kidiplomasia kutoka kote duniani katika mazingira yaliyojaa huzuni na heshima, umeakisi hadhi ya juu na vipimo visivyo na mipaka vya ushawishi wa kiroho na kisiasa wa huyo mpiganaji mahiri katika uwanja wa kimataifa.

Kwenye kilele cha delegesheni za kidiplomasia zilizohudhuria msalani, maafisa wakuu wa nchi jirani na eneo hilo waliaga mwili mtakatifu wa Kiongozi Mshahidi. Waziri Mkuu wa Armenia «Nikol Pashinyan» baada ya kukutana na Dk. Pezeshkian, alihudhuria msalani na kutoa heshima kwa mwili mtakatifu. Wakati huo huo, «Gurbanguly Berdimuhamedov» — kiongozi wa kitaifa wa watu wa Turkmenistan, «Sahiba Gafarova» — rais wa bunge la Jamhuri ya Azerbaijan, rais wa bunge la Qatar na Jenerali «Asim Munir» — kamanda wa jeshi la Pakistani walihudhuria ibada hii. Pia «Shehbaz Sharif» — Waziri Mkuu wa Pakistani — aliwasili Tehran kushiriki ibada ya mazishi, na «Igor Sergeenko» — mwenyekiti wa Baraza la Wawakilishi wa Belarus baada ya kukutana na Mohammad Baqer Qalibaf, kwa kuhudhuria msalani alitoa rambirambi za serikali na taifa lake.

Ibada hii pia ilionyesha ishara ya mshikamano wa pande zote za mikondo mbalimbali ya Afghanistan. «Ahmad Massoud» — kiongozi wa Mbele ya Upinzani wa Kitaifa wa Afghanistan — pamoja na delegesheni mashuhuri ya viongozi wa nchi hiyo kwa kusafiri hadi Tehran waliheshimu mwili mtakatifu wa Imam Shahidi wa Ummah. Wakati huo huo, delegesheni ya maafisa wa Taliban na pia wawakilishi wa Jeshi la Fatimiyun la Afghanistan kwa kuhudhuria msala wa Tehran, walishiriki huzuni pamoja na majirani zao wa Iran na kusisitiza uhusiano wa kina na usiokatika wa mataifa hayo mawili.

Katika sehemu nyingine ya ibada, uwepo wa delegesheni za ngazi ya juu kutoka nchi mbalimbali za Ulaya, Asia na Amerika ya Kusini ulivutia tahadhari ya vyombo vya habari. Delegesheni ya wanazuoni wakuu wa Urusi, wawakilishi wa bunge na wanachama wa chama cha "Ufufuo" cha Bulgaria, kundi la Washia wa Ujerumani na delegesheni ya Utawala Mkuu wa Waislamu wa Georgia walikuwa miongoni mwa waliohudhuria kutoka Magharibi. Kutoka Asia ya Mashariki na Kusini na pia Amerika ya Kusini, wasomi, wanaharakati wa kitamaduni na wanafikra kutoka India, Indonesia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Malaysia, China, Thailand, Sri Lanka, Kambodia, Myanmar, Hispania, Ecuador, Bolivia na Mexico walihudhuria msalani na kuheshimu hadhi ya juu ya kiongozi marehemu wa mapinduzi.

Mbele ya Upinzani na familia za mashahidi wake wakuu pia walikuwa na uwepo mkubwa na wa kihisia katika kuaga hii ya kihistoria. Familia za shahidi Sayyid Hassan Nasrallah na shahidi Imad Mughniyah katikati ya machozi na maombolezo ya waliohudhuria walifanya upya ahadi yao kwa mwili mtakatifu wa Imam Shahidi wa Ummah. Pia delegesheni za masheikh, makabila, vyama vya Kikurdi vya eneo la Kurdistan na wawakilishi wa bunge la Iraq, pamoja na mujahidina na viongozi wa Katayeb Hezbollah ya Iraq, wawakilishi wa vuguvugu la Amal la Lebanon na delegesheni kutoka Syria, Morocco na Uturuki kwa kuhudhuria msalani wa Tehran walisisitiza kuendelea kwa njia ya upinzani.

Katika nyanja ya ndani, baada ya heshima ya viongozi wa matawi matatu, mwenyekiti wa Baraza la Utambuzi wa Maslahi, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje na wanachama wa nyumba tukufu ya Imam Khomeini, makamanda wakuu wa Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran waliaga Kamanda Mkuu Mshahidi. Luteni Jenerali Ali Abdollahi — kamanda wa makao makuu ya Khatam al-Anbiya, Luteni Jenerali Amir Hatami, Jenerali Ahmadreza Radan — kamanda wa polisi, Jenerali Ibn al-Ridha — kaimu Waziri wa Ulinzi, na Admirali Habibollah Sayyari — naibu mratibu wa Jeshi walikuwa miongoni mwa makamanda waliohudhuria msalani katika saa za mapema za asubuhi na kusisitiza uthabiti na kuendelea kwa mwongozo wa kijeshi na ulinzi wa Kamanda Mkuu.