Kocha mkuu wa Misri alitoa ushindi dhidi ya Australia kwa Palestina

Kwa mujibu wa shirika la habari la Ahl al-Bayt (a.s.) – ABNA – «Hossam Hassan», kocha mkuu wa timu ya soka ya Misri baada ya ushindi dhidi ya Australia kwa penalti na kufuzu kwa timu yake hadi raundi ya 16 bora ya Kombe la Dunia 2026, alitoa ushindi huu, pamoja na Misri, pia kwa watu wa Palestina.

Aliongeza: Natoa ushindi huu kwa upande mwingine isipokuwa watu wa Misri. Natoa ushindi huu kwa watu wa Palestina ambao hawakukatisha tamaa katika kuunga mkono, na nawaambia: Mwenyezi Mungu awarehemu mashahidi wetu ambao ni kutoka kwenu.

Kocha mkuu wa timu ya soka ya Misri alisema: Moyo na roho yangu iko pamoja na watu wa Palestina, na ninawashukuru kwa moyo wote, kwa sababu walifurahi sana kwa ajili yetu. Mwenyezi Mungu awape ushindi na Mwenyezi Mungu awarehemu mashahidi wao.

Hassan aliendelea: Natoa ushindi huu kwa watu wa Misri na watu wema na wakarimu wa Palestina.

Timu ya taifa ya soka ya Misri baada ya kuwashinda Australia kwa penalti katika raundi ya 32 bora ya Kombe la Dunia 2026, kwa mara ya kwanza katika historia yake imefuzu hadi raundi ya 16 bora ya Kombe la Dunia.

Wapalestina katika Ukanda wa Gaza tangu kuanza kwa mashindano ya Kombe la Dunia 2026 wamekuwa wakiunga mkono timu ya taifa ya Misri na, licha ya hali ngumu ya kibinadamu katika Ukanda wa Gaza, walitazama mechi ya Misri dhidi ya Australia kwa shauku kubwa.