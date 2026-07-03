Ibada ya mazishi ya Kiongozi Mshahidi ni ujumbe wa nguvu na umoja wa Iran kwa Amerika na ulimwengu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (ABNA) — mtandao wa habari wa CNN katika ripoti ya kina kuhusu ibada za kuaga na mazishi ya Kiongozi Mshahidi wa Mapinduzi aliandika: "Miezi minne baada ya kufia dini kwa Ayatollah Ali Khamenei mwanzoni mwa vita vya Amerika na Israel dhidi ya Iran, ibada za mazishi na kuadhimisha kumbukumbu yake zinafanyika kwa namna ya hafla ya wiki moja katika miji mitano na nchi mbili; inatarajiwa kuwa mamilioni ya watu watashiriki."

Ripoti hiyo iliongeza: "Ibada hii inaambatana na maadhimisho ya miaka 250 ya uhuru wa Amerika na inaonekana kuwa na ujumbe kwa Amerika pia. Maafisa wa Iran wametangaza kwamba wameanza moja ya operesheni kubwa zaidi za vifaa katika historia ya Jamhuri ya Kiislamu kwa ajili ya ibada hii. Wafanyikazi wa serikali, vyuo vikuu, vyama vya wafanyakazi, wazima moto, wanajeshi, wahudumu wa dharura na hata delegesheni za kidini zimehamasishwa kuandaa ibada na kusimamia mamilioni ya mahujaji wanaotarajia kutoka miji mbalimbali ya Iran na Iraq. Maafisa wa Iraq pia wameripoti uwepo wa mamilioni ya waombolezaji nchini humo."

Kumgeuza Kiongozi Mshahidi kuwa ishara ya upinzani

CNN iliongeza: "Lengo la ibada hii ni kupeleka ujumbe kwa ulimwengu na maadui wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwamba mfumo sio tu umenusurika katika vita vya kuwepo, bali pia utamgeuza Kiongozi wake Mshahidi kuwa ishara ya upinzani na uthabiti."

Mohammad Baqer Qalibaf, Mwenyekiti wa Bunge na mkuu wa timu ya mazungumzo ya Iran na Amerika, katika ujumbe wake aliandika: "Lazima tufikie ulimwenguni kilio cha damu ya taifa ili wote wajue kwamba taifa tukufu la Iran halinyamazii dhidi ya udhalimu na halitasahau damu ya Imam wake (Ayatollah Khamenei)." Aliiita ibada hii "epiki" ambayo itaonyesha ukuu wa roho ya taifa la Iran.

Katika muendelezo wa ripoti hiyo imeandikwa: "Muda wa ibada hii pia una ujumbe wa ishara. Mwili wa Ayatollah Khamenei utawekwa wazi kwa ajili ya kuaga kwa umma wakati huo huo na maadhimisho ya miaka 250 ya uhuru wa Amerika, na sehemu nyingine ya ibada inaambatana na moja ya matukio muhimu ya madhehebu ya Shia. Ibada hizi zote zinafanyika katika mwezi wa Muharram - mwezi ambao katika utamaduni wa Kishia unahusishwa na maombolezo, kufia dini na uasi wa Imam Hussain (amani iwe juu yake)."