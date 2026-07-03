Ghalibaf: Kuimarisha uhusiano wa kimkakati kati ya Iran na China ni lazima

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt as -ABNA- Rais wa Majlisi ya Ushauri ya Kiislamu ya Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, amekutana na Naibu Mwenyekiti wa Bunge la Kitaifa la Wawakilishi wa China, He Wei, ambaye alitembelea Iran kwa ajili ya kushiriki katika hafla ya kuomboleza kiongozi wa mapinduzi aliyefariki shahidi (ra).

Katika mazungumzo hayo, Ghalibaf amesisitiza kuwa kuimarisha uhusiano wa kimkakati, kisiasa na kibunge kati ya Tehran na Beijing ni jambo la lazima, hasa kutokana na hali ya sasa ya kikanda baada ya mabadiliko ya kisiasa na kiusalama yaliyotokea hivi karibuni.

Ameishukuru China kwa kushiriki katika hafla ya maombolezo na kuonesha mshikamano wake na Iran, akieleza kuwa Jamhuri ya Kiislamu inathamini sana ushirikiano uliopo kati ya nchi hizo mbili katika nyanja za kisiasa na kiuchumi.

Aidha, Ghalibaf amesisitiza msimamo wa Iran kwamba haitaruhusu uingiliaji wowote wa Marekani katika Mlango wa Hormuz, akieleza kuwa usalama wa eneo hilo la kimkakati ni sehemu muhimu ya maslahi ya taifa la Iran na kanda kwa ujumla.

Kwa upande wake, He Wei ametoa salamu za rambirambi kwa niaba ya China na kusisitiza kuwa uhusiano wa urafiki kati ya China na Iran ni wa muda mrefu na wa kihistoria. Ameahidi kuwa Beijing itaendelea kuimarisha na kupanua ushirikiano wake na Tehran katika nyanja mbalimbali za kimkakati, kiuchumi na kisiasa.