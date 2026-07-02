Kaimu Waziri wa Ulinzi wa Iran: Uwezo wa Ulinzi wa Taifa Hauko Kwenye Majadiliano

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) –ABNA– Kaimu Waziri wa Ulinzi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Brigedia Jenerali Ebn al-Reza, amesema kuwa uwezo wa Iran katika nyanja za ulinzi, makombora na ndege zisizo na rubani (drones) ni mstari mwekundu wa usalama wa taifa na haujawahi kuwa, wala hautakuwa, sehemu ya mazungumzo yoyote.

Akizungumza baada ya kukutana na wajumbe wa Kamati ya Uchumi ya Bunge la Iran, Brigedia Jenerali Ebn al-Reza alisema kuwa uwezo huo wa kijeshi ni msingi muhimu wa kulinda uhuru na usalama wa nchi.

Alisisitiza kuwa Iran itaendelea kuimarisha uwezo wake wa kujihami na kuendeleza teknolojia ya makombora pamoja na ndege zisizo na rubani kwa kutegemea uwezo wa ndani na wataalamu wake.

Kwa mujibu wa kauli yake, maendeleo ya sekta ya ulinzi yataendelea kuwa kipaumbele cha Iran katika kuhakikisha taifa linaendelea kuwa na uwezo wa kujilinda dhidi ya vitisho vya nje.