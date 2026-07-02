Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran: Mlango wa Hormuz Hausimamiwi na CENTCOM

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) –ABNA– Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran anayeshughulikia masuala ya kimataifa na kisheria, Kazem Gharibabadi, amesema kuwa Mlango wa Hormuz hauwezi kufafanuliwa au kusimamiwa kwa maamuzi ya Kamandi Kuu ya Jeshi la Marekani (CENTCOM), bali kwa mujibu wa mamlaka ya Iran na misingi ya kisheria ya eneo hilo.

Katika ujumbe aliouchapisha Alhamisi kwenye mtandao wa X, Gharibabadi, ambaye pia ni mmoja wa wajadiliani wakuu wa Iran, alisema kuwa mkutano wa kijeshi uliofanyika Bahrain hauwezi kuanzisha mfumo wa kisheria au wa usalama kwa Ghuba ya Uajemi.

Alisisitiza kuwa usalama wa kudumu katika eneo hilo utapatikana kwa kumalizika kwa uingiliaji wa Marekani, kuondolewa kwa majeshi yake kutoka eneo la Asia Magharibi, kuheshimiwa kwa mamlaka ya nchi za kanda, na kukubaliwa kwa uhalisia mpya wa kisiasa na kijiografia.

Kwa mujibu wa Gharibabadi, mfumo wa usalama wa kikanda haupaswi kujengwa chini ya mwavuli wa kijeshi wa Marekani, bali kupitia ushirikiano na heshima ya pamoja kati ya mataifa ya eneo husika.