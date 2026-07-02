Qalibaf Awataka Wairani Kushiriki Mazishi ya Kiongozi Shahidi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) –ABNA– Spika wa Bunge la Ushauri la Kiislamu la Iran, Mohammad Bagher Qalibaf, ametoa wito kwa wananchi wa Iran kushiriki kwa wingi katika shughuli za mazishi ya kiongozi shahidi, akieleza kuwa tukio hilo ni nafasi ya kuonesha mshikamano wa taifa na kuufikisha ulimwengu ujumbe wa msimamo wa wananchi wa Iran.

Katika ujumbe wake, Qalibaf alisema wananchi wanapaswa kusimama kwa umoja ili sauti yao isikike duniani, akisisitiza kuwa taifa la Iran halitanyamaza mbele ya dhuluma, ubeberu na mauaji ya viongozi wake.

Aliongeza kuwa siku hiyo ni mojawapo ya nyakati muhimu katika historia ya Iran, ambapo wananchi wanajitokeza kwa mioyo iliyojaa upendo, uaminifu na huzuni kuu kumuaga kiongozi aliyetoa maisha yake katika kutumikia Uislamu, kulinda uhuru wa Iran, heshima ya wananchi na kutetea malengo ya juu ya Mapinduzi ya Kiislamu.

Qalibaf alimsifu marehemu kama kiongozi ambaye hakuwahi kulegeza msimamo mbele ya kile alichokiita ubeberu wa dunia, bali aliendelea kupambana na dhuluma kwa ujasiri hadi alipofikia daraja la ushahidi.