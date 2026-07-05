Simulizi ya mwanamapinduzi wa Bahrain kuhusu ibada ya kuaga kiongozi shahidi wa mapinduzi

Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la Ahlul-Bayt (ABNA) - kabla ya kuanza kwa ibada ya kuaga mwili mtakatifu wa kiongozi shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu, vikundi na watu mashuhuri wa kisiasa kutoka nchi mbalimbali walihudhuria katika msala kwa ibada maalum ya kuaga rasmi mwili wa kiongozi shahidi wa mapinduzi.

Dk. Rashid al-Rashid, mtafiti na mwanaharakati wa Bahrain, aliandika memo kuhusu kuhudhuria kwake katika ibada ya kuaga na kuzika kiongozi shahidi wa mapinduzi, Ayatollah al-Udhma Sayyid Ali Khamenei (Radhwanaullahi alayhi):

Tulishiriki katika ibada ya kihistoria ya kuaga na kuzika kiongozi mkuu, Imam shahidi, Ayatollah al-Udhma Sayyid Ali Khamenei (Radhwanaullahi alayhi) iliyofanyika Tehran. Kuaga huku kulikuwa ni mandhari ya utukufu na ilionyesha ukubwa na hadhi ya mtu huyu ambaye alitumia maisha yake katika kuhudumia Uislamu na masuala ya Ummah.

Katika huzuni hii ambayo inafaa kupotea kwa mtu wa kipekee, sisi katika ibada hii tulisimama kwa unyenyekevu mbele ya mwili wake mtakatifu kuaga kiongozi ambaye maneno ya rambirambi hayafai udhihirisho wa kujitoa kwake na hadhi yake.

Sifa zote za Mungu ambaye alitubariki kumjua Imam shahidi na kiongozi, Ayatollah al-Udhma Sayyid Ali Hussaini Khamenei na kujua mawazo yake na jihadi yake kuu. Iwapo Ummah hii ingeweza kutoa damu yake kwa ajili yake, bila shaka ingefanya hivyo; lakini majaliwa yaliamua kwamba yeye mwenyewe kwa damu yake safi ajitoane kwa ajili ya Ummah, ili kwa njia hii amalize maisha yake kamili yaliyojaa jihadi, kujitoa na ukarimu, kwa kile alichotamani na alichostahili - kushahidishwa na kukutana na Mwenyezi Mungu.

Tuliposimama mbele ya mwili wake mtakatifu, tulizungumza na roho yake safi na tukasema: Ewe bwana wetu, ondoka kwa amani na ulale kwa macho yaliyojaa nuru (kwa raha); kwa kuwa umeacha nyuma jeshi la watu huru na watukufu ambao leo wanakwenda katika njia yako, wanashikilia ujumbe wako mkuu na kubeba bendera ya heshima na utu baada yako.

Mikubwa yenu vijana hawaogopi dhalimu tena, sembuse wanaume wenu imara wanaosimama mstari wa mbele dhidi ya vikosi vya dhuluma na kiburi. Tulichoshuhudia jana - kutoka kwa umati mkubwa hadi mshikamano wa kipekee wa watu na serikali - ni ushahidi bora kwamba njia ya upinzani na uongozi (wilayah) itaendelea.

Tuliona jinsi ibada hii, iliyoelezwa kuwa kubwa zaidi katika historia ya nchi hii, ilivyokusanya wajumbe rasmi na watu kutoka duniani kote; ilionyesha kwamba ujumbe wa milele ambao kiongozi shahidi alijiahidi katika maisha yake, utaendelea mpaka Mwenyezi Mungu atakapoirithi dunia yote na wote waliomo.

Kwa kuhudhuria ibada hii ya maombolezo, hatumwambii kiongozi mkuu "kwaheri"; bali tunasisitiza kwamba tuko imara na tunashikilia ahadi ya ujumbe huu, na mikutano yetu naye na kwa watu huru wote ni katika saburi na uthabiti juu ya kanuni; ambapo ahadi na kiapo chetu cha kuendelea na njia yake ya ujumbe hadi kufikia ushindi, kinafanywa upya.